Роскачество назвало лучшие российские сыры «Тильзитер»

Российский «Тильзитер» всех торговых марок— качественный и безопасный. Он полностью соответствует европейскому аналогу., выяснили эксперты.

Роскачество проверило 20 российских торговых марок сыра «Тильзитер». Эксперты исследовали образцы по 110 показателям качества и безопасности. Специалисты также учитывали вкус продукта, его текстуру, цвет и рисунок на срезе. Выяснилось, что российский «Тильзитер» — качественный и безопасный продукт, который соответствует европейскому аналогу. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

Лидером рейтинга стал сыр семи торговых марок — «Ламбер», «Простоквашино», «Село Зеленое», Laime, Milken Mite, «Ашан» (Беларусь), «Глобус» (Беларусь). Образцы соответствовали не только всем обязательным требованиям законодательства, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества.

Эксперты отмечают, что требования к «Тильзитеру» регулируются международным стандартом Codex Alimentarius CXS 270-1968, где прописано сырье, из которого можно вырабатывать сыр, и дано достаточно общее описание продукта. Можно использовать молоко коровье или буйволиное или их смеси, сырое или пастеризованное, нормализованное по жиру или цельное. При этом название «Тильзитер» не зарегистрировано как торговая марка с защищенным наименованием места происхождения.

В России разрешено вырабатывать сыр только из пастеризованного молока, поэтому при разработке стандарта эксперты ориентировались как на требования международного стандарта CXS 270-1968, так и на требования законодательства.

Минимальная цена на сыр из молока на полке в сетевом магазине должна составлять от 500–550 рублей за килограмм, рассказал известный фермер-сыровар Олег Сирота.

«Дешевле быть не может, потому что для одного килограмма сыра нужно 10 литров молока», — отметил эксперт.

В ходе исследования Роскачества выяснилось, что при производстве сыра «Тильзитер» ни один из производителей не вносил в свою продукцию растительные жиры. Это подтверждает отсутствие фитостеринов в составе сыра.

Согласно опережающему стандарту Роскачества, цвет сыра «Тильзитер» должен быть от белого до желтого различной интенсивности, однородный по всей массе. Рисунок на срезе должен представлять глазки неправильной формы различного размера, равномерно расположенные по всей массе сыра. При производстве могут использоваться специи, которые и придают пикантность, остроту и легкую пряность сырам «Тильзитер».

Роскачество выяснило, что сыр всех торговых марок соответствовал опережающему стандарту Роскачества по цвету и рисунку на срезе. Все исследованные сыры имели действительно сырный, умеренно выраженный вкус и сырный выраженный.

«Рисунок у всех одинаковый — характерный, с наличием мелких дырочек (глазков) и неровностей (неправильная форма и угловатость). Все образцы сыров в данной категории, которые были проверены "СОЭКС", соответствуют органолептическим характеристикам для сыра "Тильзитер"», — говорится в сообщении.

Специалисты выяснили, что вся информация по массе нетто у всех сыров соответствовала заявленной на маркировке. Искусственных красителей и консервантов также не было обнаружено. Кроме того, в Роскачестве не нашли превышения по содержанию тяжелых металлов, нитратов и нитритов, патогенных микроорганизмов, плесени и антибиотиков.

Впрочем, продукция некоторых торговых марок не смогла дотянуть до опережающих требований по показателю «массовая доля хлорида натрия»: в сыре девяти торговых марок соли оказалось меньше, чем установлено стандартом Роскачества. Нашли эксперты и другие изъяны: в сыре двух ТМ производители неверно указали жирность продукта (массовую долю жира в сухом веществе). Она оказалась выше, чем заявлено на упаковке. В продукции пяти торговых марок указанная массовая доля жира не совпадала с фактической.

Ранее эксперты Роскачества назвали лучшие красные и белые российские вина.

Историческая справка: считается, что сыр «Тильзитер» впервые был изготовлен еще в XIX веке. Фрау Вестфаль купила в Восточной Пруссии участок земли в Тильзите (ныне — город Советск Калининградской области) и построила там сыроварню. Примерно через сто лет «Тильзитер» стал продуктом национального масштаба. В 1930-х годах вокруг местечка Тильзит работало более пятидесяти заводов по производству этого сыра. Во время Второй мировой войны сыр входил в рацион солдат вермахта. Сыр под наименованием «Тильзитер» производят во многих европейских странах.