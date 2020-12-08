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11:35   8 Декабря 2020
Общество

Депутат ГД предложил закрыть рестораны Петербурга на Новый год не для всех

Депутат ГД предложил закрыть рестораны Петербурга на Новый год не для всех

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о возможности пускать в рестораны Санкт-Петербурга тех людей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию.

Несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге, властям города нет необходимости закрывать город на Новый год. По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в Северной столице наберется много людей, которые захотят отметить этот праздник.

"Для тех жителей Санкт-Петербурга, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, предлагаю открыть рестораны на Новый год", — заявил он в комментарии РИА Новости.

Он также подчеркнул, что власти города сделают все возможное для нормального функционирования ресторанов и восстановления их работы.

Вчера губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не допустит превращения новогодних праздников в марафон коронавирусной инфекции.

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#санкт-петербург #онищенко #ресторан #коронавирус #COVID-19

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