Депутат ГД предложил закрыть рестораны Петербурга на Новый год не для всех

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о возможности пускать в рестораны Санкт-Петербурга тех людей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о возможности пускать в рестораны Санкт-Петербурга тех людей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию.

Несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге, властям города нет необходимости закрывать город на Новый год. По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в Северной столице наберется много людей, которые захотят отметить этот праздник.

"Для тех жителей Санкт-Петербурга, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, предлагаю открыть рестораны на Новый год", — заявил он в комментарии РИА Новости.

Он также подчеркнул, что власти города сделают все возможное для нормального функционирования ресторанов и восстановления их работы.

Вчера губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не допустит превращения новогодних праздников в марафон коронавирусной инфекции.