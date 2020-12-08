11:29 8 Декабря 2020Политика
Дипломаты Японии уклонились от вопроса о выдаче грин-карт США жителям Курил
МИД Японии знает о правилах США касаемо выдачи грин-карт жителям Курильских островов, но не станет комментировать этот вопрос. Об этом заявили японские дипломаты.
МИД Японии знает о правилах США касаемо выдачи грин-карт жителям Курильских островов, но не станет комментировать этот вопрос. Об этом заявили японские дипломаты.
Согласно американской программе, жители Курил должны при оформлении грин-карт указывать Японию в качестве места рождения. В Токио не стали комментировать ситуацию.
Японские дипломаты признались, что осведомлены о визовой программе США. Однако правительство Японии не находится в том положении, чтобы давать комментарии по поводу позиции Соединенных Штатов.
Американцы занимаются формированием определенного сознания. Сейчас они придерживаются точки зрения, что Курилы — японские, хотя суверенитет России над островами неоспорим, передавал ранее телеканал "360".