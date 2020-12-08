11:23 8 Декабря 2020Политика
Пресс-пул президента РФ анонсировал встречу Путина с правительством
Президент России Владимир Путин запланировал встречу с правительством страны. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин запланировал встречу с правительством страны. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
Мероприятие состоится в среду, 9 декабря. Тема переговоров пока не афишируется. Сообщается только, что глава государства обсудит с Кабинетом министров текущие вопросы.
Журналисты поинтересовались, поднимут ли тему актуальной ситуации на нефтяном рынке. Песков пообещал, что позже озвучит повестку.