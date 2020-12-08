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11:23   8 Декабря 2020
Политика

Пресс-пул президента РФ анонсировал встречу Путина с правительством

Пресс-пул президента РФ анонсировал встречу Путина с правительством

Президент России Владимир Путин запланировал встречу с правительством страны. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Мероприятие состоится в среду, 9 декабря. Тема переговоров пока не афишируется. Сообщается только, что глава государства обсудит с Кабинетом министров текущие вопросы.

Журналисты поинтересовались, поднимут ли тему актуальной ситуации на нефтяном рынке. Песков пообещал, что позже озвучит повестку.

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#путин #кремль #правительство

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