Пресс-пул президента РФ анонсировал встречу Путина с правительством

Президент России Владимир Путин запланировал встречу с правительством страны. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин запланировал встречу с правительством страны. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Мероприятие состоится в среду, 9 декабря. Тема переговоров пока не афишируется. Сообщается только, что глава государства обсудит с Кабинетом министров текущие вопросы.

Журналисты поинтересовались, поднимут ли тему актуальной ситуации на нефтяном рынке. Песков пообещал, что позже озвучит повестку.