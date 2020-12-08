Медики Петербурга проверили на коронавирус 34 775 человек за сутки

Медики Северной столицы продолжают оказывать помощь горожанам, больным коронавирусной инфекцией.

Медики Северной столицы продолжают оказывать помощь горожанам, больным коронавирусной инфекцией.

Согласно официальным данным, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34 775 человек. Под пристальным контролем медиков находятся 2149 человек, из которых 50 помещены на обсервацию, 1573 являются контактными, а еще 526 находятся на самоизоляции.

За прошедшие сутки волонтеры обработали 2754 вызова, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19. При этом с начала октября на портале #мывместе было зарегистрированы 1093 волонтера. Из них 946 человек успешно прошли обучение и получили аккредитацию.

Из-за ситуации, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции, Санкт-Петербург находится в одном шаге от полного локдауна. Горожанам необходимо соблюдать введенные правила, сообщает телеканал "360".