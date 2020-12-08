В России выявили 26 097 новых случаев коронавируса

Российские медики за последние сутки зарегистрировали 26 097 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Российские медики за последние сутки зарегистрировали 26 097 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Отмечается, что 19,5% заразившихся (5090 человек) не имеют клинических проявлений болезни. Общее число пациентов с коронавирусом в России достигло 2 515 009.

Наименьший суточный прирост зафиксирован в Республике Алтай и Ненецком автономном округе (0,4%), а также Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане (0,6%).

Выписано по выздоровлению за последние 24 часа 24 938 человек, зарегистрировано 562 летальных случая. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в стране проведено более 80 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, из которых 323 тысячи — за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением остается 540 831 человек.