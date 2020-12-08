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12:48   8 Декабря 2020
Весь мир

Генерал прекрасной карьеры. Стороннику BLM прочат пост главы Пентагона

Генерал прекрасной карьеры. Стороннику BLM прочат пост главы Пентагона

Официальные результаты президентских выборов в США (прошли 3 ноября) до сих пор не объявили, но кандидат от Демократической партии Джозеф Байден уже примеряет на себя роль главы государства и продолжает формировать свой кабинет министров. По данным AP, на пост главы Пентагона политик намерен поставить 67-летнего Ллойда Остина – темнокожего генерала, который сейчас отдыхает на пенсии.

Изначально Байден колебался между тремя кандидатурами: сенатором от Иллинойса, подполковником в отставке Тэмми Дакуортом, бывшим министром внутренней безопасности Джехом Джонсоном и бывшей замглавы Пентагона Мишель Флурной. Последняя занимала свой пост еще при президенте Бараке Обаме – бывшем начальнике Байдена, поэтому для последнего она до недавнего времени была фавориткой.

Однако недавно демократ поменял свое мнение. Близкие к команде Джо Байдена источники, сообщают, что выбор лидера Демпартии пал на Ллойда Остина сразу по нескольким причинам:

«[Мишель] Флурной действительно рассматривалась, как самая подходящая кандидатура, но источники рассказали, что в игру вступили другие факторы — раса, опыт и уровень комфорта для Байдена. Читайте между строк: на главных советников [Байдена] надавили, чтобы они поставили афроамериканца на видную роль в кабинете министров».

Раса, опыт и комфорт. Байден подобрал себе «удобного» главу Пентагона

Послужной список темнокожего генерала действительно впечатляет: обучение в престижной Военной Академии США в Вест-Пойнте, командование американскими дивизиями и батальонами в Германии, высокие военные посты на родине, в штате Северная Каролина. Остин служил и на передовой. В 2003 году его назначили командиром 10-й Горнострелковой дивизии в Афганистане (в те годы там шла война). В 2008-м генерал стал вторым по статусу командующим войсками США в Ираке. Под его началом находилось около 150 тысяч человек.

Кстати, об Ираке: служба Ллойда Остина на территории ближневосточного государства «вызывала восхищение» у администрации Барака Обамы, пишет новостной портал The Times of Israel. Но когда 44-й президент США в 2011 году предложил вывести американских солдат из страны, генерал высказался против.

Теперь Ллойд Остин может стать первым в истории Америки темнокожим главой Пентагона. Но только предложения прервать заслуженный отдых и вернуться на службу будет недостаточно. Кандидатуру генерала должен одобрить Конгресс США.

Американские издания отмечают, что кандидатура Остина – это еще одно доказательство того, что на команду Байдена «давит» темнокожее лобби из Демократической партии. Кандидат в президенты еще на старте предвыборной гонки зарекомендовал себя как борца за равенство и права афроамериканцев (особенно, когда поддерживал протесты и погромы Black Lives Matter). Теперь Байден вынужден соответствовать этому статусу, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

«Демократы уверены, что принадлежат к прогрессивной партии, которая формирует моду. Джо Байден почти во всем хочет стать первым: почти вся его команда состоит из женщин, его вице-президент – Камала Харрис, которая не только первая женщина на этом посту, но еще и афроамериканка. В этом ключе Байден и намерен продолжать. Но если задаться вопросом, изменит ли это политику США, то ответ будет отрицательным. Измениться могут только настроения в обществе, которые сейчас в стране и так не самые радужные», — заявил эксперт.

Раса, опыт и комфорт. Байден подобрал себе «удобного» главу Пентагона

Пентагон при Байдене может стать настоящим центром американской политики, добавил Блохин. В военном ведомстве «крутятся» огромные средства, которым Демократическая партия США точно найдет применение. Ллойд Остин для этого отлично подходит – после Военной академии начинающий военнослужащий получил степень магистра по управлению бизнесом университета Webster.

Американист допустил, что при президентстве Байдена (в случае его победы на выборах) Америка вполне может вмешаться в очередной локальный конфликт в другой стране. Президенты-демократы такие маневры обычно всегда поощряли. Достаточно вспомнить войну во Вьетнаме (войска США вошли в страну по приказу демократа Линдона Джонсона) или усиление военного контингента американцев в Афганистане, куда Барак Обама «с тяжелым сердцем» посылал десятки тысяч солдат.

В случае с Джо Байденом наиболее «удобной» страной для вмешательства является Украина, подытожил Блохин. Ведь ничто так не подталкивает к обострению ситуации в чужом государстве, как собственные финансовые интересы.

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#сша #пентагон #байден

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