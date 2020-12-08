Генерал прекрасной карьеры. Стороннику BLM прочат пост главы Пентагона

Впервые в истории США возглавить оборонное ведомство может афроамериканец.

Официальные результаты президентских выборов в США (прошли 3 ноября) до сих пор не объявили, но кандидат от Демократической партии Джозеф Байден уже примеряет на себя роль главы государства и продолжает формировать свой кабинет министров. По данным AP, на пост главы Пентагона политик намерен поставить 67-летнего Ллойда Остина – темнокожего генерала, который сейчас отдыхает на пенсии.

Joe Biden’s plan to nominate retired Gen. Lloyd Austin to serve as Defense secretary will set off an explosive fight in the Democratic Party about civilian control of the military. https://t.co/XhUFUsn93b — Axios (@axios) December 8, 2020

Изначально Байден колебался между тремя кандидатурами: сенатором от Иллинойса, подполковником в отставке Тэмми Дакуортом, бывшим министром внутренней безопасности Джехом Джонсоном и бывшей замглавы Пентагона Мишель Флурной. Последняя занимала свой пост еще при президенте Бараке Обаме – бывшем начальнике Байдена, поэтому для последнего она до недавнего времени была фавориткой.

Однако недавно демократ поменял свое мнение. Близкие к команде Джо Байдена источники, сообщают, что выбор лидера Демпартии пал на Ллойда Остина сразу по нескольким причинам:

«[Мишель] Флурной действительно рассматривалась, как самая подходящая кандидатура, но источники рассказали, что в игру вступили другие факторы — раса, опыт и уровень комфорта для Байдена. Читайте между строк: на главных советников [Байдена] надавили, чтобы они поставили афроамериканца на видную роль в кабинете министров».

Послужной список темнокожего генерала действительно впечатляет: обучение в престижной Военной Академии США в Вест-Пойнте, командование американскими дивизиями и батальонами в Германии, высокие военные посты на родине, в штате Северная Каролина. Остин служил и на передовой. В 2003 году его назначили командиром 10-й Горнострелковой дивизии в Афганистане (в те годы там шла война). В 2008-м генерал стал вторым по статусу командующим войсками США в Ираке. Под его началом находилось около 150 тысяч человек.

Кстати, об Ираке: служба Ллойда Остина на территории ближневосточного государства «вызывала восхищение» у администрации Барака Обамы, пишет новостной портал The Times of Israel. Но когда 44-й президент США в 2011 году предложил вывести американских солдат из страны, генерал высказался против.

Теперь Ллойд Остин может стать первым в истории Америки темнокожим главой Пентагона. Но только предложения прервать заслуженный отдых и вернуться на службу будет недостаточно. Кандидатуру генерала должен одобрить Конгресс США.

Американские издания отмечают, что кандидатура Остина – это еще одно доказательство того, что на команду Байдена «давит» темнокожее лобби из Демократической партии. Кандидат в президенты еще на старте предвыборной гонки зарекомендовал себя как борца за равенство и права афроамериканцев (особенно, когда поддерживал протесты и погромы Black Lives Matter). Теперь Байден вынужден соответствовать этому статусу, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

«Демократы уверены, что принадлежат к прогрессивной партии, которая формирует моду. Джо Байден почти во всем хочет стать первым: почти вся его команда состоит из женщин, его вице-президент – Камала Харрис, которая не только первая женщина на этом посту, но еще и афроамериканка. В этом ключе Байден и намерен продолжать. Но если задаться вопросом, изменит ли это политику США, то ответ будет отрицательным. Измениться могут только настроения в обществе, которые сейчас в стране и так не самые радужные», — заявил эксперт.

Пентагон при Байдене может стать настоящим центром американской политики, добавил Блохин. В военном ведомстве «крутятся» огромные средства, которым Демократическая партия США точно найдет применение. Ллойд Остин для этого отлично подходит – после Военной академии начинающий военнослужащий получил степень магистра по управлению бизнесом университета Webster.

Американист допустил, что при президентстве Байдена (в случае его победы на выборах) Америка вполне может вмешаться в очередной локальный конфликт в другой стране. Президенты-демократы такие маневры обычно всегда поощряли. Достаточно вспомнить войну во Вьетнаме (войска США вошли в страну по приказу демократа Линдона Джонсона) или усиление военного контингента американцев в Афганистане, куда Барак Обама «с тяжелым сердцем» посылал десятки тысяч солдат.

В случае с Джо Байденом наиболее «удобной» страной для вмешательства является Украина, подытожил Блохин. Ведь ничто так не подталкивает к обострению ситуации в чужом государстве, как собственные финансовые интересы.