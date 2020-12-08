Катер ЛНА остановил турецкое судно у берегов Ливии

Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) задержали турецкий корабль возле берегов североафриканской страны, сообщил спикер ЛНА Ахмад Мисмари.

Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) задержали турецкий корабль возле берегов североафриканской страны, сообщил спикер ЛНА Ахмад Мисмари.

Как стало известно, катер военнослужащих ЛНА подошел к турецкому судну возле побережья Рас Аль-Хиляль в районе Джебель Аль-Хадра. Капитан грузового корабля Анкары отказался реагировать на запросы ЛНА, после чего военнослужащие были вынуждены задержать судно под названием Mabrouka для досмотра.

Уточняется, что корабль Турции следовал в порт Мисураты. В составе экипажа было девять турецких граждан. Представители ЛНА сейчас проверяют корабль на предмет нарушения оружейного эмбарго ООН по Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Стоит отметить, что Анкара систематически нарушает международное эмбарго, поставляя вооружение ливийским боевикам в Триполи.