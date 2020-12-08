Сергей Цеков рассказал, когда изменится позиция Запада по Крыму

Крымский сенатор Сергей Цеков считает, что не признавать Крым частью РФ могут только те, кто не знаком с историей.

Крымский сенатор Сергей Цеков считает, что не признавать Крым частью РФ могут только те, кто не знаком с историей.

Цеков выразил мнение в отношении заявления шведского бизнесмена, главы Stena AB Дана Стена Ульссона о Республике Крым, сообщает РИА Новости. Ульссон сказал, что полуостров всегда являлся частью России и его передача УССР была ошибкой, на которую "пошли с перепоя". По мнению Цекова, каждый человек, хорошо знающий историю российского государства, считает, что Крым всегда был российской территорией.

"Кто разбирается в том, что происходило с административным устройством СССР и что из себя представляет национальный состав Крыма, делают совершенно правильные оценки и хорошо понимают нынешнюю ситуацию с Крымским полуостровом", — прокомментировал Сергей Цеков.

Политик убежден, что историческую принадлежность крымского полуострова понимают и украинские власти, но не хотят в этом признаваться. По словам Цекова, чем больше людей будут делать аналогичные заявления, тем быстрее Запад поменяет свое мнение по Крыму.