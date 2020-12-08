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10:54   8 Декабря 2020
Политика

Сергей Цеков рассказал, когда изменится позиция Запада по Крыму

Сергей Цеков рассказал, когда изменится позиция Запада по Крыму

Крымский сенатор Сергей Цеков считает, что не признавать Крым частью РФ могут только те, кто не знаком с историей.

Цеков выразил мнение в отношении заявления шведского бизнесмена, главы Stena AB Дана Стена Ульссона о Республике Крым, сообщает РИА Новости. Ульссон сказал, что полуостров всегда являлся частью России и его передача УССР была ошибкой, на которую "пошли с перепоя". По мнению Цекова, каждый человек, хорошо знающий историю российского государства, считает, что Крым всегда был российской территорией.

"Кто разбирается в том, что происходило с административным устройством СССР и что из себя представляет национальный состав Крыма, делают совершенно правильные оценки и хорошо понимают нынешнюю ситуацию с Крымским полуостровом", — прокомментировал Сергей Цеков.

Политик убежден, что историческую принадлежность крымского полуострова понимают и украинские власти, но не хотят в этом признаваться. По словам Цекова, чем больше людей будут делать аналогичные заявления, тем быстрее Запад поменяет свое мнение по Крыму.

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#россия #крым #цеков

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