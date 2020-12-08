Аналитики назвали регионы с самыми высокими ценами на загородное жилье

В среднем по России цены на загородное жилье выросли на 15%, сообщили эксперты федеральной базы риэлтеров Restate.ru.

Пандемия коронавируса, режим самоизоляции, а также сельская ипотека резко увеличили спрос на загородную недвижимость в России. Цены на нее выросли почти во всех городах-миллионниках, но больше всего частные дома и коттеджи подорожали в Нижнем Новгороде, Петербурге и Подмосковье, сообщают аналитики федеральной базы риэлтеров Restate.ru.

Эксперты проанализировали ситуацию на загородном рынке в 15 мегаполисах с населением более миллиона человек и прилегающих к ним областей, а также на самом популярным курорте страны — Сочи. В качестве точки отсчета аналитики выбрали май, когда в стране явно оформился повышенный спрос на готовое загородное жилье.

Практически во всех «миллионниках» рост цен зафиксирован и внутри городской черты, и за ее пределами — в области, крае или республике. Впрочем, исключения все же есть, отмечают эксперты: в Уфе цены на загородное жилье упали на 14%, а в Башкирии в целом— выросли, причем на те же 14%. Аналитики связывают это с нехваткой качественного предложения в столице республики: оно сконцентрировано в основном в прилегающих районах.

И лишь в Ростове-на-Дону и Ростовской области цены на частные дома не росли, а даже немного упали. Эксперты объяснили это снижением цен на квартиры в последние годы.

«Так что теперь ростовчане, продав их, без дополнительных вложений купить загородную недвижимость не могут (она как раз не подешевела). При этом спрос на загородную аренду и, как следствие, ставки на нее здесь выросли, как и по всей стране»

В Москве цены на загородное жилье остались практически на том же уровне, самом высоком в стране (как и вся остальная недвижимость). За загородный дом в столице придется отдать более 50 миллионов рублей.

Зато в Подмосковье прайс рос стремительно — на 31% всего за полгода. Цен на загородную недвижимость здесь в целом соответствуют уровню Петербурга: в районе 31 миллиона за коттедж или дом.

«В Нижнем Новгороде рост цен оказался еще больше – 44% по сравнению с маем – это максимальный показатель в России. Нижегородская область тоже подорожала, но все-таки не так сильно», — отмечают эксперты.

По совокупному росту цен впереди всех оказался Санкт-Петербург и Ленобласть. В городской черте цены выросли на 32% (второй результат в РФ), за ее пределами – на 20%. Глава федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый объясняет такую разную ситуацию в двух столицах географическими причинами. В Москве нет целого района, где частный сектор превалирует над многоквартирным фондом: даже Новая Москва больше ассоциируется с многоквартирными новостройками, отмечает эксперт.

«Покупатели частных домов больше интересуются Подмосковьем, где выбор больше на несколько порядков, в том числе, элитными поселками. В Петербурге же такой район есть – Курортный. Плюс Красносельский, где довольно много сравнительно недорогих дач», — считает Добрый.

В остальных городах-миллионниках цены на загородное жилье выросли в пределах 2-22%, в среднем по стране — на 15%. Дешевле всего дом или коттедж можно купить в Пермском крае — всего за 2,5 миллиона рублей. В пределах трех миллионов — в Омской области и Башкирии. Сочи, как «курортная столица», занимает третье место по дороговизне предложения. Частный загородный здесь можно купить за 23 миллиона рублей.

Спрос и цены весной и в начале лета подстегнула пандемия, но уже в конце июля бурный всплеск пошел на спад. Однако и падения в большинстве регионов не произошло, поскольку до конца пандемии еще далеко, а многие работодатели вернули сотрудников на удаленную работу.

Определенную роль в росте цен на загородное жилье сыграла и сельская ипотека под 2,7% годовых, считают эксперты. Также аналитики отмечают дефицит предложения в среднем ценовом сегменте (от пяти до 15 миллионов рублей) во всех регионах, поэтому обладатели таких сумм вынуждены обращаться к рынку земельных участков.

Впрочем, риэлторы питают определенные надежды на увеличение такого предложения из-за внедрения программы льготного ипотечного кредитования на ИЖС. Пока такая программа под 6,9% годовых распространяется только на молодые семьи, где хотя бы одному из супругов меньше 35 лет.

Ранее эксперты Restate.ru. выяснили, что цены на вторичном рынке жилья выросли по всей России. Лидер — Курская область.