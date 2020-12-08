Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:43   8 Декабря 2020
Происшествия

СК завершил расследование дела ОПГ братьев Ананьевых

СК завершил расследование дела ОПГ братьев Ананьевых

Пять человек стали фигурантами уголовного дела о крупных хищениях в ПАО "Промсвязьбанк". Следователи собрали всю доказательную базу для дальнейшего разбирательства в суде.

Участников организованной преступной группы — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых — подозревают в причастности к хищению 87 млрд рублей с банковского счета. О завершении расследования дела против пяти обвиняемых 8 декабря сообщил глава СК Александр Бастрыкин, пишет РИА Новости.

По данным следствия, в 2017 году бывшие совладельцы "Промсвязьбанка" Ананьевы вывели часть денег из финансового оборота страны в иностранные компании. Правоохранители считают, что банкиры привлекли к махинациям доверенные лица, которые похитили со счетов свыше 57,3 млрд рублей и более 500 млн долларов, сделав вид, что средства ушли на якобы приобретенные ценные бумаги. Ранее сообщалось, что братья уехали за границу, следователи просили судью заочно арестовать предполагаемых преступников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ск рф #уголовное дело #Ананьевы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров