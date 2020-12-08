СК завершил расследование дела ОПГ братьев Ананьевых

Пять человек стали фигурантами уголовного дела о крупных хищениях в ПАО "Промсвязьбанк". Следователи собрали всю доказательную базу для дальнейшего разбирательства в суде.

Пять человек стали фигурантами уголовного дела о крупных хищениях в ПАО "Промсвязьбанк". Следователи собрали всю доказательную базу для дальнейшего разбирательства в суде.

Участников организованной преступной группы — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых — подозревают в причастности к хищению 87 млрд рублей с банковского счета. О завершении расследования дела против пяти обвиняемых 8 декабря сообщил глава СК Александр Бастрыкин, пишет РИА Новости.

По данным следствия, в 2017 году бывшие совладельцы "Промсвязьбанка" Ананьевы вывели часть денег из финансового оборота страны в иностранные компании. Правоохранители считают, что банкиры привлекли к махинациям доверенные лица, которые похитили со счетов свыше 57,3 млрд рублей и более 500 млн долларов, сделав вид, что средства ушли на якобы приобретенные ценные бумаги. Ранее сообщалось, что братья уехали за границу, следователи просили судью заочно арестовать предполагаемых преступников.