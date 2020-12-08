Экс-губернатор Омской области рассказал о борьбе за жизнь во время COVID-19

Бороться с коронавирусной инфекцией помогают не только близкие люди, но также и враги.

Бороться с коронавирусной инфекцией помогают не только близкие люди, но также и враги.

Своим отношением к человеку они закаляют его характер и придают сил для борьбы с инфекцией. Об этом первый губернатор Омской области Леонид Полежаев написал у себя в Instagram. В своем блоге он подчеркнул, что коронавирусная инфекция не располагает к философским рассуждениям.

"Но в ожесточенной борьбе за свое завтра, листая страницы собственной судьбы, приходишь к пониманию, что нужно говорить спасибо не только друзьям, но и благодарить врагов, которые помогали тебе выстроить характер, закаленный в ежедневной схватке за свою жизнь и свое достоинство", — написал он.

Первого губернатора Омской области Леонида Полежаева госпитализировали с коронавирусом в конце сентября. Экс-главу региона направили в больницу, которую возглавляет его сын Константин Полежаев.