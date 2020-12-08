Китай удалил более 100 приложений с запрещенным контентом

Власти Китая удалили 105 приложений из магазинов в рамках кампании по чистке интернета от запрещенного контента, сообщили в администрации киберпространства КНР.

Власти Китая удалили 105 приложений из магазинов в рамках кампании по чистке интернета от запрещенного контента, сообщили в администрации киберпространства КНР.

Китай избавился в том числе от программы американской туристической фирмы TripAdvisor Inc из магазинов приложений. Сервисы содержали контент, связанный с порнографией, азартными играми, насилием и проституцией.

Администрация киберпространства заявила, что приложения нарушали несколько законов страны. Власти Китая начали кампанию по чистке интернета с 5 ноября. КНР намерена продолжать регулировать сервисы и оперативно удалять те, которые не соответствуют законодательству.