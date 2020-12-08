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10:09   8 Декабря 2020
Общество

Бастрыкин подвел итоги раскрытия коррупционных преступлений за 2020 год

Бастрыкин подвел итоги раскрытия коррупционных преступлений за 2020 год

Ущерб от коррупции за 2020 год удалось возместить на 80%, при этом СК провел расследование свыше 15,8 тысяч коррупционных преступлений.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Юрий Бастрыкин провел итоги расследования коррупционных преступлений, совершенных в текущем году. Он сообщил, что на счету СК 15,8 тыс. расследований преступлений в области коррупции, в которых приняли участие 7,4 тыс. фигурантов.

Такое заявление Бастрыкин сделал во время интервью РИА Новости. По его словам, от коррупции удалось возместить ущерб почти на 80%. При этом было взыскано свыше 2 млрд рублей, а также арестовано имущества на восемь миллиардов.

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#ск #коррупция #бастрыкин

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