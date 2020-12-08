Бастрыкин подвел итоги раскрытия коррупционных преступлений за 2020 год

Ущерб от коррупции за 2020 год удалось возместить на 80%, при этом СК провел расследование свыше 15,8 тысяч коррупционных преступлений.

Ущерб от коррупции за 2020 год удалось возместить на 80%, при этом СК провел расследование свыше 15,8 тысяч коррупционных преступлений.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Юрий Бастрыкин провел итоги расследования коррупционных преступлений, совершенных в текущем году. Он сообщил, что на счету СК 15,8 тыс. расследований преступлений в области коррупции, в которых приняли участие 7,4 тыс. фигурантов.

Такое заявление Бастрыкин сделал во время интервью РИА Новости. По его словам, от коррупции удалось возместить ущерб почти на 80%. При этом было взыскано свыше 2 млрд рублей, а также арестовано имущества на восемь миллиардов.