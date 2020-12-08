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10:09   8 Декабря 2020
Политика

ЕС пригрозил Варшаве и Будапешту лишением средств на преодоление кризиса

ЕС пригрозил Варшаве и Будапешту лишением средств на преодоление кризиса

Евросоюз (ЕС) поставил Польше и Венгрии ультиматум и потребовал согласования проекта создания Фонда восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Варшава и Будапешт не стали согласовывать проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, и Евросоюз решил говорить со странами путем ультиматумов. Польше и Венгрии дали сутки на отзыв вето. Если страны не примут условия ЕС, то они не получат средств на восстановление после пандемии коронавируса.

Венгрия и Польша воспротивились Евросоюзу, блокировав высвобождение средств из семилетнего бюджета ЕС и Фонда развития после COVID-19.

Лидеры ЕС призвали страны G20 заключить договор по пандемиям. Документ должен быть согласован с ООН и одобрен Всемирной организацией здравоохранения, передавал телеканал "360".

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#евросоюз #польша #венгрия

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