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9:53   8 Декабря 2020
Экономика

Причиной торможения экономики РФ могут стать "консервативные расходы"

Причиной торможения экономики РФ могут стать "консервативные расходы"

Тормозить восстановление экономики России в период после пандемии могут "консервативные расходы" государства, отмечают аналитики агентства "Национальные кредитные рейтинги".

Госрасходы на преодоление коронавирусной пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса в текущем году отстали от показателей ведущих стран мира. Одной из причин возможного замедления процессов представители НКР считают "консервативную" политику ведомств. В ближайшие три года не ожидается масштабная поддержка экономического роста, отмечают эксперты. Сдерживающим фактором восстановления может стать переход к бюджетной консолидации.

Экономисты "Альфа-банка" ранее спрогнозировали, что экономический рост России в следующем году составит 2,5%. Однако Минэкономразвития предполагает рост на 3,3% с учетом сокращения бюджетных расходов в 2021 году. Эти данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития государства на ближайшие три года.

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#минэкономразвития #бюджет #кризис #коронавирус #госрасходы

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