Правительство Германии должно признать, что санкционная политика в отношении России является провальной, заявил спикер фракции "Альтернатива для Германии" Армин-Паулюс Хампель.

Правительство Германии должно признать, что санкционная политика в отношении России является провальной, заявил спикер фракции "Альтернатива для Германии" Армин-Паулюс Хампель.

По его словам, антироссийские санкции негативно влияют на обе страны. Стабильной и безопасной ситуации в Европе можно достичь только при участии России. РФ является самым большим соседним государством, с которым необходимо развивать хорошие отношения, отметил Хемпель. Германии стоит признать, что участие Берлина в других конфликтах не дает результатов. Кроме того, санкционная политика ФРГ провалилась, добавил Хемпель в интервью RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. По итогам переговоров российский лидер отметил рост экономической активности граждан.

Телеканал "360" писал, что в ходе встречи с Путиным журналисты заметили на планшете Грефа стикер "Сон для слабаков".