ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят пророчества на будущий год

Онлайн-конференция на тему "Взгляд в будущее. Что ждать в 2021 году?" пройдет в Медиагруппе "Патриот" 8 декабря в 14:00.

Онлайн-конференция на тему "Взгляд в будущее. Что ждать в 2021 году?" пройдет в Медиагруппе "Патриот" 8 декабря в 14:00.

Гороскопы являются одной из самых читаемых рубрик в журналах и газетах. В ходе пресс-конференции журналисты вместе с экспертами узнают, чего стоит ждать от будущего года. Участие в мероприятии примут специалисты, которые посвятили себя прогнозированию, передает Федеральное агентство новостей.

Основными вопросами, которые будут подниматься в ходе эфира, станут сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции, цены на нефть, вероятность возникновения новых вооруженных конфликтов. Также журналисты обсудят, ожидается ли прогресс деменции у Джо Байдена. Главная цель конференции — спрогнозировать будущее в России, рассказать об успехах нашей страны и грядущих проблемах в мире.