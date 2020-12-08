Pfizer: вакцинация в США под угрозой

Проведение массовой вакцинации граждан США оказалось под угрозой. Производитель не подготовил необходимое количество препарата.

Проведение массовой вакцинации граждан США оказалось под угрозой. Производитель не подготовил необходимое количество препарата.

Компания Pfizer уведомила администрацию президента страны Дональда Трампа, что не сможет обеспечить страну необходимым количеством доз вакцины. Представители компании объясняют, что другие страны скупили большую часть запасов. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Ситуация складывается таким образом, что под угрозой оказался не только экспорт препарата зарубежным партнерам, но и вакцинация на территории США также может пойти не по графику.