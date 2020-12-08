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9:25   8 Декабря 2020
Экономика

"Академик Черский" покинул зону достройки "Северного потока — 2"

"Академик Черский" покинул зону достройки "Северного потока — 2"

Трубоукладчик "Академик Черский", почти два дня находившийся в районе, где должно возобновиться строительство "Северного потока — 2", пришел в движение.

Судно взяло курс на северо-восток, а пунктом назначения указан Калининград, свидетельствуют данные международной системы позиционирования.

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#газопровод #северный поток 2 #Академик Черский

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