Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:24   8 Декабря 2020
Политика

Телеканал НТВ сообщил о возвращении задержанных в Стамбуле журналистов

Телеканал НТВ сообщил о возвращении задержанных в Стамбуле журналистов

Российские журналисты, которых задержали под Стамбулом, прилетели в Россию. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

В релизе сказано, что сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин прибыли в Москву ночным рейсом. Телеканал также поблагодарил МИД РФ, российское посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле за помощь.

Ранее стало известно, корреспонденты телеканала НТВ перестали выходить на связь. Позже появилась информация об их задержании. Причиной стала несанкционированная съемка. Журналисты не имели аккредитации на работу в районе, где производятся беспилотники Baykar Savunma.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #турция #журналисты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров