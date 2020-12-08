Телеканал НТВ сообщил о возвращении задержанных в Стамбуле журналистов

Российские журналисты, которых задержали под Стамбулом, прилетели в Россию. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

Российские журналисты, которых задержали под Стамбулом, прилетели в Россию. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

В релизе сказано, что сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин прибыли в Москву ночным рейсом. Телеканал также поблагодарил МИД РФ, российское посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле за помощь.

Ранее стало известно, корреспонденты телеканала НТВ перестали выходить на связь. Позже появилась информация об их задержании. Причиной стала несанкционированная съемка. Журналисты не имели аккредитации на работу в районе, где производятся беспилотники Baykar Savunma.