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8:54   8 Декабря 2020
Общество

МВД обяжет автошколы передавать данные о новых учениках в течение пяти дней

МВД обяжет автошколы передавать данные о новых учениках в течение пяти дней

Министерство внутренних дел РФ сообщило перечень оснований для отказа в проведении экзамена в ГИБДД для автошкол. Регламент вступит в силу уже 1 апреля 2021 года.

Согласно проекту приказа, основанием для отказа в экзамене станут отсутствие полной информации об учебной группе, отсутствие у автошколы лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также ее приостановление или аннулирование действия.

Исходя из этого, МВД России обязует автошколы передавать в полицию персональные данные о новых учениках в течение пяти дней с начала их обучения. Информацию можно будет передать через личный кабинет автошколы на портале "Госуслуг" или под расписку уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения.

В документе также сказано, что экзамен на права будет усложнен: ведомство расширило список нарушений ПДД с 37 до 41 пункта.

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