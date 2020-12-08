МВД обяжет автошколы передавать данные о новых учениках в течение пяти дней

Министерство внутренних дел РФ сообщило перечень оснований для отказа в проведении экзамена в ГИБДД для автошкол. Регламент вступит в силу уже 1 апреля 2021 года.

Министерство внутренних дел РФ сообщило перечень оснований для отказа в проведении экзамена в ГИБДД для автошкол. Регламент вступит в силу уже 1 апреля 2021 года.

Согласно проекту приказа, основанием для отказа в экзамене станут отсутствие полной информации об учебной группе, отсутствие у автошколы лицензии на осуществление образовательной деятельности, а также ее приостановление или аннулирование действия.

Исходя из этого, МВД России обязует автошколы передавать в полицию персональные данные о новых учениках в течение пяти дней с начала их обучения. Информацию можно будет передать через личный кабинет автошколы на портале "Госуслуг" или под расписку уполномоченному должностному лицу экзаменационного подразделения.

В документе также сказано, что экзамен на права будет усложнен: ведомство расширило список нарушений ПДД с 37 до 41 пункта.