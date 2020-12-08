Половина российских "удаленщиков" сократила свои расходы почти на треть

Около половины россиян, работающих удаленно на фоне распространения коронавируса, сократили свои затраты на 30%. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка.

Около половины россиян, работающих удаленно на фоне распространения коронавируса, сократили свои затраты на 30%. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка.

Распространение новой коронавирусной инфекции в РФ заставило большинство россиян перейти на работу в дистанционном режиме. Для 15% из них удаленный режим стал постоянным, а 30% будут работать таким образом еще, как минимум, несколько месяцев, передает ТАСС.

Оказалось, что почти половина "удаленщиков" из-за такого формата работы стали более экономно расходовать свои финансовые средства. Более 50% опрошенных россиян сократили свои траты на 30%. Каждый пятый россиянин смог сэкономить до 50% сбережений.

В опросе от Райффайзенбанка приняли участие 8,5 тыс. человек. Он был проведен в конце ноября 2020 года.