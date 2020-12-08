Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:47   8 Декабря 2020
Общество

Половина российских "удаленщиков" сократила свои расходы почти на треть

Половина российских "удаленщиков" сократила свои расходы почти на треть

Около половины россиян, работающих удаленно на фоне распространения коронавируса, сократили свои затраты на 30%. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка. 

Распространение новой коронавирусной инфекции в РФ заставило большинство россиян перейти на работу в дистанционном режиме. Для 15% из них удаленный режим стал постоянным, а 30% будут работать таким образом еще, как минимум, несколько месяцев, передает ТАСС.

Оказалось, что почти половина "удаленщиков" из-за такого формата работы стали более экономно расходовать свои финансовые средства. Более 50% опрошенных россиян сократили свои траты на 30%. Каждый пятый россиянин смог сэкономить до 50% сбережений.

В опросе от Райффайзенбанка приняли участие 8,5 тыс. человек. Он был проведен в конце ноября 2020 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#опрос #райффайзенбанк #сокращение расходов #удаленная работа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров