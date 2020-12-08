Работа курьером набирает популярность в России

Спрос на курьеров за последний год вырос в 2,8 раза, а в некоторых городах России превысил 3,5 раза, рассказали в пресс-службе Superjob.

Спрос на курьеров за последний год вырос в 2,8 раза, а в некоторых городах России превысил 3,5 раза, рассказали в пресс-службе Superjob.

Работа курьером становится востребованной по нескольким причинам. Это и увеличение сезонного спроса перед Новым годом, распространение онлайн-торговли и доставки из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а также отток мигрантов. В декабре 2020 года число вакансий увеличилось в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом, отметили в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы Superjob в разговоре с РИА Новости.

Средняя зарплата, которую предлагают пешим курьерам по стране, достигает 34,5 тысячи рублей. В Москве прирост вакансий составил 38% за месяц, а зарплата — 52 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге сотрудники доставки в среднем зарабатывают 46 тысяч рублей. За год число вакансий выросло на 24%.

Больше всего предложений для курьеров показал Челябинск. Спрос на курьеров также вырос в Перми, Омске, Казани и Волгограде. Меньше всего в доставщиках заинтересованы в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Уфе.