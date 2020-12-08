Двое мужчин и женщина погибли в результате пожара в Башкирии

Троих человек погибли при пожаре в жилом доме в Баймакском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Троих человек погибли при пожаре в жилом доме в Баймакском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 00:34 по московскому времени. Горел дом на ул. Крестьянская с. Ишмурзино Баймакского района республики. Пожар был ликвидирован в 01:43 по московскому времени. В процессе тушения пламени были найдены трое погибших. Среди них двое мужчин 31 и 35 лет и 56-летняя женщина.

Площадь возгорания составила 42 кв. м. Причины пожара и обстоятельства произошедшего установит следственно-оперативная группа, сообщили в МЧС.