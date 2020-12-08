Новые запреты ждут владельцев недвижимости в России в 2021 году

Новые правила противопожарного режима вступят в силу в РФ в 2021 году. Некоторые пункты этого документа будут интересны владельцам недвижимости.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу в РФ в 2021 году. Некоторые пункты этого документа будут интересны владельцам недвижимости.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский отметил, что владельцам квартир в жилых домах будет запрещено эксплуатировать газовые приборы без предварительного прохождения техобслуживания. За диагностику будут платить сами жильцы, сообщает агентство "Прайм".

Также со следующего года жителям многоквартирных домов нельзя будет хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах и оставлять без присмотра непотушенные сигареты и свечи на балконах. При нарушении этих правил могут назначить административный штраф в размере до 5 тысяч рублей.