"Союз-2" со спутниками OneWeb на борту запустят с космодрома Восточный

Единственный в 2020 году запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный перенесли с 17 на 18 декабря по неизвестным причинам. Они не связаны с техническими неполадками.

Единственный в 2020 году запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный перенесли с 17 на 18 декабря по неизвестным причинам. Они не связаны с техническими неполадками.

"Союз-2" доставит на орбиту 36 британских спутников OneWeb, которые планируют использовать для обеспечения широкополосного доступа в интернет на Земле, передает РИА Новости. С Восточного в 2020 году должны были отправиться два корабля, но из-за банкротства британской компании и пандемии COVID-19 эти события пришлось отложить.

Заключенный в 2015 году контракт предполагал 21 запуск ракет-носителей, но из-за финансовых проблем их количество сократили до 19. Три корабля уже отправились в космос, один с Куру и два с Байконура.