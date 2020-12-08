США поставили на рассмотрение вопрос поставок вакцины от COVID-19 Украине

Глава украинского Минздрава Максим Степанов в ходе разговора с послом США Кристиной Квин заявил, что Киев нуждается в поставках американского препарата от COVID-19.

Глава украинского Минздрава Максим Степанов в ходе разговора с послом США Кристиной Квин заявил, что Киев нуждается в поставках американского препарата от COVID-19.

Степанов обратился с просьбой включить Украину в список потенциальных кандидатов на получение лекарства американского производства. В ответ на его просьбу Квин сказала, что она и её команда сделают все возможное, чтобы Незалежная получила вакцину как можно быстрее.

Американский дипломат выразила поддержку Украине от лица США за её отказ от использования российского препарата от коронавируса "Спутник V". По её словам, это подтолкнуло американское правительство как можно скорее собрать совещание, на котором будет буду обсуждаться сроки и объемы поставок.