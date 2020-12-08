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6:15   8 Декабря 2020
Общество

Великобритания первой на Западе начала прививать жителей от коронавируса

Великобритания первой на Западе начала прививать жителей от коронавируса

Великобритания стала первой среди западных стран, где началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Для инъекции будет использован препарат производства Pfizer/BioNTech.

Вакцина была сертифицирована по результатам всех необходимых исследований. На рассмотрении властей продолжают оставаться два препарата — американский Moderna и британский AstraZeneca.

Первыми сделать прививку смогут жители, которые наиболее подвержены заражению коронавирусом. Речь идет о пожилых людях, сотрудниках медучреждений и социальных работниках, ухаживающих за больными.

Вакцинация предусматривается на бесплатной и добровольной основах. Привиться смогут все граждане Великобритании и те, кто обладает статусом резидента.

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#великобритания #вакцина #коронавирус

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