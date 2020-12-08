Великобритания первой на Западе начала прививать жителей от коронавируса

Великобритания стала первой среди западных стран, где началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Для инъекции будет использован препарат производства Pfizer/BioNTech.

Великобритания стала первой среди западных стран, где началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Для инъекции будет использован препарат производства Pfizer/BioNTech.

Вакцина была сертифицирована по результатам всех необходимых исследований. На рассмотрении властей продолжают оставаться два препарата — американский Moderna и британский AstraZeneca.

Первыми сделать прививку смогут жители, которые наиболее подвержены заражению коронавирусом. Речь идет о пожилых людях, сотрудниках медучреждений и социальных работниках, ухаживающих за больными.

Вакцинация предусматривается на бесплатной и добровольной основах. Привиться смогут все граждане Великобритании и те, кто обладает статусом резидента.