Бывшего президента Чехии забрали в полицию за неправильное ношение маски

Экс-глава Чехии Вацлав Клаус был оштрафован на 3 тысячи крон за ношение маски на подбородке на праздновании в Праге годовщины антикоммунистической "бархатной революции".

Экс-глава Чехии Вацлав Клаус был оштрафован на 3 тысячи крон за ношение маски на подбородке на праздновании в Праге годовщины антикоммунистической "бархатной революции".

Как сообщило Чешское ТВ, правоохранительные органы потребовали бывшего главу Чехии закрыть маской рот и нос, согласно санитарно-эпидемиологическим мерам, однако политик не выполнил поручения. Клауса забрали в отделение полиции и составили протокол.

Также за несоблюдение карантинных мер на 3 тысячи крон (более 10 тыс. рублей) были оштрафованы бывший глава минздрава Роман Примула и бывший первый заместитель главы правящего движения ANO Ярослав Фалтынек. Сообщается, что они вышли без масок из ресторана, который не имел права работать из-за режима ЧС. Нарушители были пойманы объективами репортеров.

В результате Примула лишился должности главы минздрава, а Фалтынека понизили до поста обычного заместителя главы ANO.