Демократическая партия США во главе с Джо Байденом стремится сохранить ведущую позицию США в мире. Политики не понимают, что в условиях нового мира нужна и новая стратегия.

Демократическая партия США во главе с Джо Байденом стремится сохранить ведущую позицию США в мире. Политики не понимают, что в условиях нового мира нужна и новая стратегия.

Интеллектуальная американская элита США все же может осознавать, что мир стал многополярным и в этих условиях необходимо изменить политический курс, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram. Психологически она понимает происходящее, но реализовывать это на практике не собирается.

"Создается впечатление, что те, кто идет к власти вместе с Байденом, как и он сам, торопятся вернуться в мир прошлого, которого уже не существует. Ностальгия по уходящей гегемонии перекрывает рациональное мышление", — заявил Пушков.

Сенатор перечислил приоритеты американской политики, среди которых "сдерживание КНР, создание "единого фронта" противостояния Китаю, враждебная политика в отношении России". США усиливают свое военное влияние и подрывают строительства газопровода "Северный поток — 2".