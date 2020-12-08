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5:12   8 Декабря 2020
Политика

Пушков обвинил демократов США в ведении устаревшей политики

Пушков обвинил демократов США в ведении устаревшей политики

Демократическая партия США во главе с Джо Байденом стремится сохранить ведущую позицию США в мире. Политики не понимают, что в условиях нового мира нужна и новая стратегия.

Интеллектуальная американская элита США все же может осознавать, что мир стал многополярным и в этих условиях необходимо изменить политический курс, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram. Психологически она понимает происходящее, но реализовывать это на практике не собирается.

"Создается впечатление, что те, кто идет к власти вместе с Байденом, как и он сам, торопятся вернуться в мир прошлого, которого уже не существует. Ностальгия по уходящей гегемонии перекрывает рациональное мышление", — заявил Пушков.

Сенатор перечислил приоритеты американской политики, среди которых "сдерживание КНР, создание "единого фронта" противостояния Китаю, враждебная политика в отношении России". США усиливают свое военное влияние и подрывают строительства газопровода "Северный поток — 2".

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#сша #пушков #демократы

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