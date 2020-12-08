Власти Индии не нашли взаимосвязь неизвестной болезни с COVID-19

Вспышка загадочной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш не связана с COVID-19, заявил инспектор Долла Джоши Рой после проведенных исследований.

Вспышка загадочной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш не связана с COVID-19, заявил инспектор Долла Джоши Рой после проведенных исследований.

Массовое заражение в индийском городе Элуру, предположительно, связывают с загрязнением воды. От неизвестной болезни скончался один человек, а общее число заболевших превышает 800 человек. К симптомам относятся головокружение, эпилепсия, обмороки, пена у рта и дрожь, рассказал инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Рой в беседе с РИА Новости.

"Мы подозреваем загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями, пестицидами", — добавил Рой.

Заболевшие сдали все необходимые тесты и анализы на коронавирус, но результаты показали отрицательный результат. Власти пытаются найти причину неизвестной вспышки, так как связь между ней и коронавирусом не подтвердилась, отметил собеседник агентства.