4:17 8 Декабря 2020Общество
Профессор Зырянов порекомендовал необходимые при COVID-19 лекарства
Забивать домашнюю аптечку всеми видами лекарств не следует, особенно не нужно покупать антибиотики и витамин D без назначения врача.
Забивать домашнюю аптечку всеми видами лекарств не следует, особенно не нужно покупать антибиотики и витамин D без назначения врача.
Жаропонижающие средства, например, парацетамол должны быть у каждого, заявил завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов. Эффективность ибупрофена при COVID-19 до сих пор не доказана, передают "Аргументы и факты".
"Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача", — заявил специалист.
Модными стали разговоры о действии витамина D. Его чрезмерное употребление может привести к поражению сосудов и нарушению работы печени. Серьезно навредить здоровью можно неконтролируемым приемом противовирусных препаратов.