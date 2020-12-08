Профессор Зырянов порекомендовал необходимые при COVID-19 лекарства

Забивать домашнюю аптечку всеми видами лекарств не следует, особенно не нужно покупать антибиотики и витамин D без назначения врача.

Забивать домашнюю аптечку всеми видами лекарств не следует, особенно не нужно покупать антибиотики и витамин D без назначения врача.

Жаропонижающие средства, например, парацетамол должны быть у каждого, заявил завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов. Эффективность ибупрофена при COVID-19 до сих пор не доказана, передают "Аргументы и факты".

"Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача", — заявил специалист.

Модными стали разговоры о действии витамина D. Его чрезмерное употребление может привести к поражению сосудов и нарушению работы печени. Серьезно навредить здоровью можно неконтролируемым приемом противовирусных препаратов.