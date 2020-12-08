Депутаты ЛДПР захотели перенести выходной день с 8 января на 31 декабря

Российский сенатор Сергей Леонов и депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о перенесении выходного дня в новогодние праздники с 8 января на 31 декабря.

Российский сенатор Сергей Леонов и депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о перенесении выходного дня в новогодние праздники с 8 января на 31 декабря.

Продолжительность выходных дней при этом изменена не будет. Об этом в своем Telegram-канале написал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Такие меры, по мнению законодателей, помогут людям более рационально распорядится своим свободным временем перед встречей Нового года. Например, граждане смогут без суеты подготовить праздничный стол, или выбрать ценный подарок для близких.

Также парламентарии отметили, что исходя из статистики, рабочая производительность предприятий падает 31 декабря по ряду причин. Помимо этого, зарегистрировано множество обращений граждан и организаций, которые выражают общее мнение об отнесении предновогоднего дня к выходным.