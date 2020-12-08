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3:17   8 Декабря 2020
Общество

МОК временно отстранил Белоруссию от участия в Олимпийских играх

МОК временно отстранил Белоруссию от участия в Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии от участия в мероприятиях, рассказал президент МОК Томас Бах.

НОК Белоруссии не сможет принять участие и в предстоящих Олимпийских играх. Причиной является расследование возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды. По словам Баха, если эта информация окажется достоверной, то НОК Белоруссии подвергнут санкциям, передает ТАСС.

Кроме того, временно будет приостановлено финансирование НОК Белоруссии. Комитет будет только получать выплаты, которые касаются подготовки к Олимпийским играм 2020 и 2022 годов. Также МОК заверил, что спортсмены из Белоруссии будут участвовать во всех соревнованиях вне зависимости от политических взглядов.

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