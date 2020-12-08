CNN: "Смертоносная зима" движется на США

Американскую систему здравоохранения ждет самый мрачный период в истории США. Пандемия коронавируса застала ее врасплох, больницы не справляются с объемом пациентов.

Американскую систему здравоохранения ждет самый мрачный период в истории США. Пандемия коронавируса застала ее врасплох, больницы не справляются с объемом пациентов.

Соединенные Штаты Америки установили новый рекорд по числу инфицированных за сутки — 217 тысяч человек. За этот же период скончалось 2,8 тысячи зараженных американцев. Руководство страны надеется на массовую вакцинацию, результаты которой можно будет оценить только через месяцы, передает CNN.

"Реальность такова, что декабрь, январь и февраль станут тяжелыми временами. Я действительно считаю, что они будут самыми сложными в истории общественного здравоохранения этой страны, в основном из-за стресса, который будет испытывать наша система здравоохранения", — заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

Медики работают на пределе своих возможностей, большая часть из них уже без сил, отметил глава Регионального медицинского центра El Centro в Южной Калифорнии доктор Адольф Эдвард. Он сравнил происходящее с войной в Багдаде, где находился вместе с армией США.