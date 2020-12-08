Пушков рассказал о разногласиях между США и Турцией

Острая перепалка, которая произошла в начале ноября на встрече глав МИД стран НАТО между американским госсекретарем Майком Помпео и турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, связана со скорым уходом с политической сцены администрации Трампа.

Острая перепалка, которая произошла в начале ноября на встрече глав МИД стран НАТО между американским госсекретарем Майком Помпео и турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, связана со скорым уходом с политической сцены администрации Трампа.

Такое мнение в личном Telergram-канале 7 декабря высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Рассуждая о перспективах развития взаимоотношений между Соединенными Штатами Америки и Турцией, Пушков напомнил о серьезных разногласиях между этими странами.

Например, на встрече 1 ноября Помпео раскритиковал Анкару за покупку у России систем ПРО С-400, а также за создание напряженности между союзниками по Североатлантическому альянсу в Средиземноморье. В ответ Чавушоглу резко напомнил о нелояльном отношении Соединенных Штатов Америки к Турции по ряду важных вопросов. В частности, Чавушоглу указал на то, что американцы в Сирии оказывали поддержку курдским вооруженным формированиям, а во время недавней войны в Карабахе создавали помехи действиям Анкары.

«Разумеется, столь жесткий ответ прямо связан с грядущим уходом администрации Трампа и с близкой отставкой Помпео: оба они — уходящая натура, — уверен Пушков. — Но это не единственная причина».

По словам члена Совета Федерации, в Турции наблюдается большой запрос на критику США и несогласие с позицией Вашингтона. Это неприятие американского курса является частью самоутверждения Турции в качестве региональной сверхдержавы.

Общественное мнение в Турции выражает возмущение в связи с попытками Вашингтона относится к Анкаре, как к «непутевому младшему союзнику» и диктовать Турции, как ей себя вести. Турецкие политики осознают, какое геополитическое значение их страна имеет для НАТО и США, и президент Турции Реджеп Эрдоган не стесняется высказывать Вашингтону, что Анкара рассчитывает на большее уважение.

В заключение Пушков отметил, что особенно возмущают двойные стандарты, которых придерживаются США. При этом сенатор напомнил, что на прошедшем год назад крупном международном форуме в Стамбуле он лично раскритиковал Вашингтон за приверженность двойным стандартам во внешней политике. И его выступление было активно поддержано аудиторией форума к изумлению присутствовавших на мероприятии представителей стран-членов НАТО.