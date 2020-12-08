США не планируют в ближайшее время экспортировать вакцину от COVID-19

Доступ к вакцине от COVID-19 прежде всего должны получить все нуждающиеся в ней жители США. Экспорт начнется не ранее июня 2021 года, сообщило издание Fox News.

Доступ к вакцине от COVID-19 прежде всего должны получить все нуждающиеся в ней жители США. Экспорт начнется не ранее июня 2021 года, сообщило издание Fox News.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ об обеспечении вакциной всех американских граждан, прежде чем власти начнут осуществлять ее поставки в другие государства. Это должно произойти на встрече главы Белого дома с фармацевтическими компаниями.

Fox News рассказало, что экспорт вакцины начнется либо в конце мая, либо в начале июня следующего года. В любом случае произойдет это лишь тогда, когда все желающие граждане США пройдут процесс вакцинации. Он может начаться в середине декабря, сразу после того, как лекарство будет одобрено к использованию.