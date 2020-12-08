Путин наградил врачей за вклад в борьбу с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указал о награждении медработников за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Президент России Владимир Путин подписал указал о награждении медработников за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, орденом дружбы награждена главный врач клинической больницы №1 "Группы компаний "Медси" в Москве — Татьяна Шаповаленко. Четырех ее подчиненных и заместителя главврача по хирургии Клиники научной медицины президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Кроме того, еще 14 медиков удостоились медали Пирогова. Одной сотруднице Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Ольге Семеновой вручили медаль Луки Крымского.

Обе государственные награды, орден Пирогова и медаль Луки Крымского, были учреждены президентом России этим летом. Предназначены они, в первую очередь, для поощрения медицинского персонала.

С полным списком награжденных можно ознакомиться в указе.