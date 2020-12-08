Россияне все чаще уходят с финансового рынка на фондовую биржу

Российские вкладчики уносят деньги из банков из-за снижения ставки, рассказал ученый-экономист Павел Медведев Федеральному агентству новостей.

Российские вкладчики уносят деньги из банков из-за снижения ставки, рассказал ученый-экономист Павел Медведев Федеральному агентству новостей.

Согласно данным Росстата, жители страны забрали из банков 15 миллиардов долларов. Среди лидеров по закрытию вкладов — ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк.

Причиной "бегства" вкладчиков является снижение ключевой ставки ЦБ, в результате чего, дивиденды не покрывают даже инфляцию. Доходность по вкладам составляет менее процента, сообщил экономист.

В качестве альтернативы россияне стали нести свои сбережения на фондовый рынок. Специалисты зафиксировали приток денежных средств в ценные бумаги. Стоит отметить, что некоторые вкладчики сейчас пытаются выиграть на разнице курсов валют и волатильности рубля. Однако здесь есть большой риск. Эксперт отметил, что фондовый рынок работает только в условиях роста ВВП.

"Когда будет рост ВВП в России, тогда и можно говорить об эффективности работы фондового рынка. А пока это очень спорный инструмент для зарабатывания денег", — пояснил Медведев.

Финансовый рынок специалисты считают перспективным. Вклады в акции и облигации увеличились на 45% в третьем квартале 2020 года, сообщил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

Помимо этого, вложения россиян в недвижимость выросли вдвое. Это связано с действующими условиями льготной ипотеки. По статистике ВЦИОМ, 66% жителей России считают инвестиции в приобретение жилья более выгодными, чем валютные вклады в банках.

Кроме того, часть россиян держат свои сбережения "под матрасом". По прогнозам экспертов, в России около пяти триллионов рублей граждане держат дома. Однако такой способ не приносит прибыли.