Избранный президент Молдавии – гражданка Румынии Майя Санду даже не считает нужным скрывать свои давние связи с Фондом Сороса и свою нацеленность на конфликт с Россией.

Избранный президент Молдавии – гражданка Румынии Майя Санду даже не считает нужным скрывать свои давние связи с Фондом Сороса и свою нацеленность на конфликт с Россией.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, отмечая, что Майя Санду сыграет в Молдавии ту же роль, какую на Украине в свое время сыграл Петр Порошенко.

«Она требует вывода российских миротворцев. Она против "мягкого диалога" с Приднестровьем, альтернативой чему являются лишь силовое давление. Она против снятия запрета на ограничение вещания российских телеканалов. Она против законопроекта о статусе русского языка», — перечисляет сенатор.

В то же время, Санду вместе с поддерживающей ее парламентской оппозицией выступает за то, чтобы построить в Кишиневе новое здание американского посольство размером с некогда самый большой в республике стадион.

При этом уже ясно, продолжает Пушков, что Майя Санду не улучшит ситуацию в стране, а только ухудшит его, как это сделал Порошенко на Украине. Это ясно уже из того, что Санду поставила в центр своего внимания не экономику, а политику, и, едва избравшись на пост президента, кинулась в противоборство с парламентом и правительством Молдавии.

«В итоге голосовавшие за нее будут разочарованы. Уже не вызывает сомнений, что Молдавия при ней так и останется одной из самых бедных стран Европы. Как Украина при Порошенко», — подчеркнул сенатор в заключение.

Напомним, второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 ноября. Майя Санду обошла во втором туре действующего президента Молдавии Игоря Додона, набрав 57,7% голосов. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.