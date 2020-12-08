Мясников дал прогноз по ситуации с коронавирусом в 2021 году

Новая волна коронавирусной инфекции ожидает Россию в 2021 году. Такое мнение выразил доктор и телеведущий Александр Мясников.

Новая волна коронавирусной инфекции ожидает Россию в 2021 году. Такое мнение выразил доктор и телеведущий Александр Мясников.

Скорее всего, в следующем году будет не одна волна COVID-19, написал Мясников в своем Telegram-канале. Он отметил, что из-за этого перед властями опять встанут вопросы об актуальности ограничительных мер в стране.

"Смотрите: ограничения не для того, чтобы остановить распространение болезни — это невозможно такими методами — они для того, чтобы амортизировать нагрузку на здравоохранение страны, области, города", — отметил врач.

Ограничительные меры нужны для того, чтобы медицинские работники могли успевать оказывать своевременную помощь всем тем, кто в этом нуждается, по словам телеведущего.