Кравчук: Украина собирается предложить новые решения по Донбассу

Киев готовится предпринять новые шаги для урегулирования ситуации в Донбассе. При этом Украина собирается придерживаться Минских соглашений.

Киев готовится предпринять новые шаги для урегулирования ситуации в Донбассе. При этом Украина собирается придерживаться Минских соглашений.

Глава делегации Киева на переговорах Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона готова предоставить свои предложения по ряду спорных вопросов, если на ближайшем заседании контактной группы не будет достигнут прогресс. Он подчеркнул, что все заявленные решения по урегулированию конфликта на востоке Украины будут озвучены в рамках действующих Минских соглашений.

Кравчук отметил, что новые шаги будут "комплексной программой", включающей в себя множество составляющих, базирующихся на международных нормах. Политик пояснил, что пора действовать более конкретно, так как президент Украины Владимир Зеленский дал год на окончательное мирное разрешение ситуации в Донбассе.