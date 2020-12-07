Кувшинников: 31 декабря в Вологодской области будет выходным

Глава Вологодской области Олег Кувшинников объявил 31 декабря выходным днем. Рабочий день перенесен на 26 декабря, написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Глава Вологодской области Олег Кувшинников объявил 31 декабря выходным днем. Рабочий день перенесен на 26 декабря, написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

В прошлом году, по словам главы региона, одна из жительниц Вологды обратилась с предложением сделать 31 декабря выходным днем. Инициатива была встречена местной властью с энтузиазмом. В этом году в ходе совещания было принято решение перенести рабочий день с предновогоднего на 26 число.

Губернатор Вологодской области обратился к руководству предприятий промышленности, бизнеса и начальниками прочих отраслей с просьбой поддержать это решение. Кувшинников отметил, что это поможет людям лучше и без лишней суеты подготовиться к встрече нового 2021 года.