Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:38   7 Декабря 2020
Общество

Кувшинников: 31 декабря в Вологодской области будет выходным

Кувшинников: 31 декабря в Вологодской области будет выходным

Глава Вологодской области Олег Кувшинников объявил 31 декабря выходным днем. Рабочий день перенесен на 26 декабря, написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

В прошлом году, по словам главы региона, одна из жительниц Вологды обратилась с предложением сделать 31 декабря выходным днем. Инициатива была встречена местной властью с энтузиазмом. В этом году в ходе совещания было принято решение перенести рабочий день с предновогоднего на 26 число.

Губернатор Вологодской области обратился к руководству предприятий промышленности, бизнеса и начальниками прочих отраслей с просьбой поддержать это решение. Кувшинников отметил, что это поможет людям лучше и без лишней суеты подготовиться к встрече нового 2021 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вологодская область #кувшинников #выходной 31 декабря

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров