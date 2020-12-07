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23:13   7 Декабря 2020
Общество

Оперштаб Москвы сообщил о смерти 71 пациента с коронавирусом за сутки

Оперштаб Москвы сообщил о смерти 71 пациента с коронавирусом за сутки

Еще 71 пациент с коронавирусной инфекцией умер за прошедшие 24 часа в Москве. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе.

Всего за время пандемии в столице Российской Федерации скончались 9496 пациентов с COVID-19. Накануне сообщалось о гибели 76 человек с коронавирусом. С начала пандемии в России сделали более 79,7 млн тестов на наличие вируса в организме.

Выяснилось, что из них более 2,4 млн продемонстрировали положительный результат. Актуальные сведения о коронавирусной инфекции в РФ и мире опубликованы на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#пандемия #коронавирус #COVID-19

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