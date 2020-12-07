Корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция данного события идет на YouTube-канале NASA.

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция данного события идет на YouTube-канале NASA.

Корабль отправился с мыса Канаверал 6 декабря после задержки из-за плохих погодных условий. Dragon осуществил доставку около трех тонн груза на орбиту. Также на его борту находится новый частный внешний модуль станции.

Его стыковка с МКС произошла в 21:40 по московскому времени. После завершения процесса начнется выравнивание давления в отсеке шлюза станции, а затем будет открыт люк Dragon. Основные работы по разгрузке будут проведены 8 декабря.