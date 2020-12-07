Хакер рассказал об угрозе использования публичного Wi-Fi

Использование мобильного VPN во время нахождения в открытой сети кафе, ТЦ или другого общественного места не гарантирует безопасность личных данных.

Использование мобильного VPN во время нахождения в открытой сети кафе, ТЦ или другого общественного места не гарантирует безопасность личных данных.

Смартфон или компьютер даже при использовании VPN все равно остается в доступе, и злоумышленнику не составит труда получить личные данные его владельца, рассказал бывший хакер Дмитрий Буравцов в интервью iReactor. По его словам, заинтересованному человеку достаточно будет всего нескольких инструментов, чтобы собрать данные обо всех участниках открытого Wi-Fi, к которому они подключены. А вот защититься от подобного нападения гораздо сложнее.

От опытного хакера не спасет ни антивирус, ни даже VPN. Эксперт заявил, что устройства все равно передают необходимую информацию о себе в Сеть. Помимо этого, мошенники могут создавать страницы, которые имитируют точку входа в общую сеть, и собирать номера телефонов для использования их в личных целях.

Единственным способом обезопасить свои личные данные является отказ от подключения к открытому Wi-Fi.