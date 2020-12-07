Политолог объяснил, что означает митинг Трампа в день инаугурации Байдена

По мнению Сергея Маркова, Трамп повелся на обман его сторонников-предателей.

Сообщения в СМИ о том, что действующий президент США Дональд Трамп устроит митинг в день инаугурации его оппонента на выборах Джо Байдена, означают, что американский лидер «повелся на обман». Такое мнение в ходе пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 7 декабря, выразил политолог, общественный деятель, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Трамп планирует "грандиозный финал" в день инаугурации Байдена, пишет Axios https://t.co/G6pLB1vUqA pic.twitter.com/nOjN6zfF7y — РИА Новости (@rianru) December 7, 2020

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп в день инаугурации демократа Байдена улетит из Белого дома на вертолете. После этого глава государства собирается отправиться на самолете Air Force One во Флориду, где выступит на масштабном митинге перед сторонниками. По утверждению портала, там он собирается объявить о своем участии в президентских выборах в 2024 году.

Будучи в прошлом «телезвездой», Трамп намеренно попытается перетянуть внимание зрителей с церемонии приведения к присяге нового президента на себя, подчеркивают на портале.

По мнению политолога, глава государства попросту «повелся» на уверения своего окружения о том, что он сможет взять реванш на выборах в 2024 году. Однако Трампу никто не даст возможности баллотироваться в следующий раз, полагает Марков.

«Это означает, что Трамп повелся на обман. У Трампа есть позиция в нескольких моментах: большинство в Сенате США, в Конституционном суде, вооруженные мужчины — все за него. В силовом противостоянии Трамп, безусловно, победил бы. Но его ближайшие соратники-предатели отговаривали идти на противостояние, говорили “ты будешь лидером трампистов, в 2024 году сможешь прийти и победишь”. Месяц обрабатывали, выжили из него капитуляцию. Повелся на их хитросплетения», — не сомневается гость «Патриота».

Марков добавил, что у Трампа были возможности продолжать борьбу за пост президента. Ему просто нужно было играть на тех площадках, где он сильнее, а не делать ставку на манипуляции Байдена с бюллетенями.

«Фальсификации на стороне Байдена. Трамп не может этот отстоять. На следующих выборах уже принято решение. В ближайшие два года они системно закроют возможность избираться не только Трампу, но и любому республиканскому популисту. За демократов теперь будут голосовать около 10 млн избирателей-мигрантов. Не допустят в Сенате республиканское большинство. Если Трамп будет трепыхаться, начнутся расследования финансовые. Каждый понимает, что там, где миллиарды, там грязные деньги», — подытожил Марков.

Информацию о планах Трампа в Белом доме официально не подтвердили. По словам пресс-секретаря Джадда Дира, Трамп сам даст знать о своих планах на 20 января.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Джо Байден объявил о своей победе, а профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало его избранным президентом. В свою очередь Трамп не признает своего поражения, обращаясь в суды с требованием пересчитать голоса.