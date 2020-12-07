Путин обсудил детские школы искусств с министром культуры РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин провел встречу с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин, общаясь с министром культуры, обсудил работу детских школ искусств (ДШИ) в регионах, а также затронул тему сохранения объектов культурного наследия в стране.

Говоря о работе ДШИ, лидер РФ отметил, что необходимо решить все проблемы, связанные с музыкальным, художественным и другим дополнительным образованием в государстве. Важно не превращать школы в кружки, как это было в советское время, подчеркнул президент.

"Все-таки и в советское же время были созданы и музыкальные школы, и школы искусств, там все-таки немножко другой уровень", — сказал президент.

Отвечая на вопрос главы государства, Любимова обозначила, что сертификат, который был создан Министерством просвещения, является хорошим начинанием для кружков, а для ДШИ совершенно не подходит. Дополнительное образование у детей занимает достаточно много времени, поэтому отходить от стандартов РФ не собирается, резюмировала министр культуры.

Ранее телеканал "360" писал, что Путин также провел переговоры с немецкой коллегой Ангелой Меркель.