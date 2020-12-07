Полицейские Суссекса достали беглеца из коровьих фекалий

Подозреваемый в угоне автомобиля пытался скрыться от правоохранителей и, побежав через сельхозугодия, угодил в яму с навозом.

Подозреваемый в угоне автомобиля пытался скрыться от правоохранителей и, побежав через сельхозугодия, угодил в яму с навозом.

Полиция Суссекса в среду остановила угнанный автомобиль. После этого, находящийся в нем, мужчина решил скрыться. Он побежал через сельхозугодия. Когда беглец попытался перепрыгнуть через яму с навозом, то не рассчитал прыжок и по шею оказался в ней. Об этом рассказало издание Daily Star.

Полицейские вытащили мужчину из грязи, состоящей из фекалий животных. Стражи правопорядка в процессе сильно испачкались, о чем они написали в Facebook, добавив соответствующую эмодзи.

В комментариях под постом многие сравнивали преступника с Биффом Танненом из фильмов "Назад В БУДУЩЕЕ", который всегда оказывался не на том конце кучи коровьих фекалий.